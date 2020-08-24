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TSK'ya bir "ANKA" daha teslim edildi

AA |  24 Ağustos 2020 Pazartesi - 17:18 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 17:18

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına insansız hava aracı (İHA) ANKA'lardan bir tane daha teslim edildi, komutanlığın envanterindeki ANKA sayısı 4'e yükseldi.


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın eenvanterindeki ANKA sayısı 4'e yükselirken daha önce teslim  edilenlerin "Otomatik Tanımlama Sistemi" ile modifikasyonları da bu teslimatla  yapıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Deniz  Kuvvetleri Komutanlığına insansız hava aracı (İHA) ANKA'lardan bir tane daha  teslim edildi, komutanlığın envanterindeki ANKA sayısı 4'e yükseldi. 
 
Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, hız kesmeden devam eden İHA  teslimatları kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının deniz üzeri anlık hedef  tespit, teşhis, takip ve imha kabiliyetlerini artıran ANKA'nın yeni bir teslimatı  daha gerçekleştirildi.Böylece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki ANKA sayısı 4'e  ulaştı. "Operatif İHA Tedarik Projesi" kapsamında başarıyla kabul testleri  yapılan son ANKA, yeni kabiliyetlerle teslim edildi.
 
Buna göre, deniz üstü ve kara hedeflerinin uzaktan tespiti ve  teşhisini, hareketli hedeflerin tespitini ve takibini yapabilen menzili  artırılmış SARPER   , SAR/ ISAR/ Deniz Arama Radarı "Sentetik Açıklıklı Radar"  ilk defa ANKA hava aracı üzerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine verildi.
 
İHA'ya entegre Otomatik Tanımlama Sistemi "AIS: Automatic  Identification System" yeteneği sayesinde yüzlerce mil mesafedeki tüm deniz üstü  unsurlarının kimlik bilgilerini tespit yeteneği kazandırılan ANKA'lar, tüm radar,  görüntü ve otomatik tanımlama sistemi istihbarat bilgilerini anlık olarak komuta  merkezlerine iletilebiliyor.  Daha önce teslim edilen 3 ANKA'nın "Otomatik Tanımlama Sistemi" ile  modifikasyonları da bu teslimatla yapıldı.  Böylece Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen 2'si SAR ve EO/IR  kameralı toplam 4 ANKA, Doğu Akdeniz'den Kuzey Ege'ye tüm deniz sınırlarında da  7/24 keşif ve gözetleme görevlerinde kullanılacak.
 

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