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TSK ve ÖSO, o bölgeyi de teröristlerden temizledi

AA |  05 Mart 2018 Pazartesi - 20:51 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 2:23

TSK ve ÖSO, Afrin'in Göbelek ve Kureybe köylerini teröristlerden temizledi.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Göbelek ve Kureybe  köylerini teröristlerden  arındırdı. 
 
Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı  kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Göbelek köyü ile ilçenin güneybatısındaki Cindesres beldesine bağlı Kureybe köyünü terör  örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.
 
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu  yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 114'ü köy, 30'u kritik nokta olmak  üzere toplam 144 bölgeyi kontrol altına aldı.
 
Kaririye köyünde kontrolü sağlandı  
 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO tarafından PKK/PYD terör örgütüne yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kırsalındaki Cinderes beldesine bağlı Kaririye köyü teröristlerden temizlenerek, köyde kontrol sağlandı. 
 

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