TSK ve ÖSO o bölgeyi de teröristlerden temizledi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde sürüyor. Akşam saatlerinde Suriye'nin Türkiye sınırında bulunan Raco Dağında yuvalanan PKK, YPG ve PYD'li teröristler tarafından Türkiye topraklarına roket atıldı. Atılan roketler boş bir alana düştü. Yerleri tespit edilen teröristlere TSK misliyle karşılık verdi. Önce obüslerle top atışına tutulan teröristlere daha sonra ÇNR atışı yapıldı. Hemen ardından havalanan TSK'ye ait helikopterlerden teröristlere mermi yağdırıldı. Yaşanan çatışma anları İhlas Haber Ajansı tarafından saniye saniye kaydedildi.
TSK ve ÖSO, Zeytindalı Harekatı kapsamında Omranlı köyü ve yakınındaki terör örgütü YPG’nin kamp bölgesini ele geçirdi. Bölge güvenli hale getirildi.