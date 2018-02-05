TSK ve ÖSO o bölgeyi de ele geçirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’in kuzeydoğusundaki Dikmetaş köyü ve Surgeya Tepesi’ni terör örgütü PYD/PKK’dan temizledi.

TSK ve ÖSO güçleri, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Dikmetaş köyü mevkine öğle saatlerinde başlattığı operasyonu başarıyla tamamladı.

Birlikler, Kilis sınırına mücavir Dikmetaş Köyü ve Sirgeya Tepesi'ni terör örgütünden kurtardı.

Kilis-Hatay otoyoluna bakan sınır bölgesine hakim konumdaki köy ve tepede kontrolün sağlanması sayesinde, terör örgütünün Kilis il merkezine mobil rampalarla yaptığı saldırıların etkisi de azalacak.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 23'ü köy, 1'i köy altı yerleşim ve 11'i stratejik dağ veya tepe olmak üzere 36 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle: