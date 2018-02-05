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TSK ve ÖSO o bölgeyi de ele geçirdi

AA |  05 Şubat 2018 Pazartesi - 19:04 | Son Güncelleme : 05 02 2018 - 19:05

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’in kuzeydoğusundaki Dikmetaş köyü ve Surgeya Tepesi’ni terör örgütü PYD/PKK’dan temizledi.


TSK ve ÖSO güçleri, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı  Dikmetaş köyü mevkine öğle saatlerinde başlattığı operasyonu başarıyla tamamladı.
 
Birlikler, Kilis sınırına mücavir Dikmetaş Köyü ve Sirgeya Tepesi'ni  terör örgütünden kurtardı.
 
Kilis-Hatay otoyoluna bakan sınır bölgesine hakim konumdaki köy ve  tepede kontrolün sağlanması sayesinde, terör örgütünün Kilis il merkezine mobil  rampalarla yaptığı saldırıların etkisi de azalacak.
 
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu  yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 23'ü köy, 1'i  köy altı yerleşim ve 11'i stratejik dağ veya tepe olmak üzere 36 noktayı örgütten  kurtarmış oldu.
 
Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik  noktalar şöyle:
 
"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni,  Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı,  Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı,  Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati  Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid  beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes  beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı,  Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sergaya Tepesi."

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