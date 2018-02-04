04 Şubat 2018 Pazar
İSTANBUL 
15°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.119 -0.78 EURO 4,7060 0.71
USD 3,7750 1.18 ALTIN 161,430 -0.32
CANLI BORSA
TÜMÜ

TSK ve ÖSO o bölgeyi de ele geçirdi

AA |  04 Şubat 2018 Pazar - 20:24 | Son Güncelleme : 04 02 2018 - 20:41

Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in batısında Raco beldesine bağlı 1027. Tepesi'ni terör örgütü PYD/PKK'dan kurtardı.


Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO güçleri,  Afrin'in batısındaki Raco beldesine bağlı stratejik öneme sahip olan 1027.  Tepesi'ni başlattıkları operasyonla PYD/PKK'dan temizledi.
 
Raco beldesine hakim konumdaki 1027. Tepesi'nin yakınlarındaki  teröristlerin işgalindeki yerleşimlere yönelik operasyonlar sürüyor.
 
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri harekatın başından bu  yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in beş beldesinde 1'i belde merkezi, 21'i köy,  biri köy altı yerleşim ve 10'u stratejik dağ veya tepe olmak üzere 33 noktayı  örgütten kurtarmış oldu.
 
Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik  noktalar şöyle:
 
"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni,  Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı,  Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı,  Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati  Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid  beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köy Cinderes  beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı ve  Kastel Cündo köyü.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.