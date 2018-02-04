TSK ve ÖSO o bölgeyi de ele geçirdi

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO güçleri, Afrin'in batısındaki Raco beldesine bağlı stratejik öneme sahip olan 1027. Tepesi'ni başlattıkları operasyonla PYD/PKK'dan temizledi.

Raco beldesine hakim konumdaki 1027. Tepesi'nin yakınlarındaki teröristlerin işgalindeki yerleşimlere yönelik operasyonlar sürüyor.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in beş beldesinde 1'i belde merkezi, 21'i köy, biri köy altı yerleşim ve 10'u stratejik dağ veya tepe olmak üzere 33 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle: