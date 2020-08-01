Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi." denildi.
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- TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
01 Ağustos 2020 Cumartesi - 12:27 | Son Güncelleme : 01 08 2020 - 12:29