Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.
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- TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
22 Ocak 2021 Cuma - 16:20 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 16:45