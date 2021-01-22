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TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

22 Ocak 2021 Cuma - 16:20 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 16:45

TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.
 

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