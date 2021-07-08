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TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

AA |  08 Temmuz 2021 Perşembe - 18:41 | Son Güncelleme : 08 07 2021 - 18:47

Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in ortak operasyonunda Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, TSK ve MİT'in koordineli çalışması  sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı teröristin tespit edildiği  belirtildi.
 
Açıklamada, teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği  ifade edildi.
 

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Milli Savunma Bakanlığı TSK MİT
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