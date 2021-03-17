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TSK ve jandarmanın yeni zırhlıları için seri üretim başlıyor

AA |  17 Mart 2021 Çarşamba - 17:34 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 17:34

Kara kuvvetleri ve jandarmanın kullanımına sunulacak yeni zırhlı araçlar Pars İzci 6x6 ve 8x8 için seri üretime geçiliyor.


Güvenlik güçlerinin zırhlı kara aracı ihtiyacının karşılanmasına  yönelik Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Projesi (ÖMTTZ) sözleşmesi,  14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'19) kapsamında imzalandı.  Araçların üretimi için görevlendirilen FNSS, geçen sürede yoğun bir çalışma  yürüterek araçların tasarımında sona geldi. Yoğun bir üretim süreciyle kısa süre  içinde 100 araç güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak.
 
FNSS ÖMTTZ Program Yöneticisi Can Kurt, AA muhabirine, şirketin öz  kaynaklarıyla Pars İzci isimli özel bir araç geliştirdiğini, bu çalışmanın ÖMTTZ  Projesi ile beraber taçlandırıldığını söyledi.
 
Proje sözleşmesinin FNSS ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii  Başkanlığı (SSB) arasında imzalandığını anımsatan Kurt, bu kapsamda Kara  Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı için 5 farklı konfigürasyonda 6x6 ve 8x8  araçlar üretileceğini ifade etti. Kurt, "İlk aşamada 100 adetlik bir üretim  yapacağız. Bunların 4'ü komuta, radar, sensör ve KBRN keşif araçları Kara  Kuvvetleri Komutanlığına, zırhlı muharebe araçları da jandarma Genel  Komutanlığına teslim edilecek." dedi.
 
 
"Yurt dışında da çok ilgi görecek"
 
Projenin işleyişine ilişkin de bilgi veren Kurt, şöyle konuştu:
 
"Yurt içi geliştirme projeleri kapsamında ilk döneme tasarlama ve  uyarlama dönemi adını veriyoruz. Bu dönemde tedarik makamı ve Kara Kuvvetlerimiz  ile bir dizi toplantı yapıyoruz. Burada ihtiyaçların netleştirilmesi ve yine  kuvvetin ihtiyaçlarının doğru anlaşılması ve FNSS'nin tasarım çözümlerinin  onaylanmasıyla ilk araçların üretimi ve kalifikasyon dönemine başlıyoruz. Projede  bu kapsamda geride kalan süreçte müşterilerle yakın çalışmalar yaptık. Geldiğimiz  aşamada bunların onayıyla beraber araçların üretilmesi ve kalifiye edilmesi gibi  bir süreçle yola devam edeceğiz."
 
Pars İzci araçlarının yurt dışında da çok ilgi göreceğini  düşündüklerini vurgulayan Kurt, "Proje kapsamında kalifikasyonlar tamamlandıktan  sonra çok kısa süre içinde, yaklaşık 1 yılda 100 aracın üretilmesi ve teslimi  öngörülüyor. Toplam proje takvimi 36 ay. İlk 24 ayını gereksinimlerin  belirlenmesi, araçların üretilmesi ve kalifiye edilmesiyle geçiriyoruz, devamında  seri üretime geçiyoruz. Araçlar 2022 yılında güvenlik güçleri tarafından  kullanılmaya başlanacak." ifadelerini kullandı.
 
"Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz"
 
FNSS Ar-Ge Proje Lideri Cihan Büyükbayram da savunma sanayisinin ana  ve alt yüklenicileriyle topyekun gelişmesine bağlı olarak, her geçen gün yerli  alt sistemlere yenilerinin eklendiğini dile getirdi.
 
Bu kapsamda hem dışa bağımlılığın azaldığına hem de yurt dışında  rekabet gücünün arttığına işaret eden Büyükbayram, "Bu şüphesiz SSB'nin ortaya  koyduğu vizyon ve stratejinin bir sonucudur. Ana yüklenicilerin yönlendirmesi ve  tecrübesiyle alt yüklenicilerin emeğinin bir araya gelmesi sonucu olarak yerli  alt sistemler geliştiriliyor ve her geçen gün daha iyi noktaya gidiyoruz"  değerlendirmesinde bulundu.
 
Büyükbayram, güvenlik güçlerinin yeni araçlarındaki yerlilik oranına  dikkati çekerek, "Gururla söyleyebiliriz, Pars İzci aracımızdaki yerlilik oranı  bugüne kadarki kara araçları arasında en yüksek oran. Bu kısa sürede olabilecek  bir şey değil. Ar-Ge'ye verdiğimiz önem, ayırdığımız öz kaynağın meyvelerin  topladığımızı söyleyebiliriz. Alt yüklenicilerimizle beraber de Ar-Ge projeleri  yürütmekteyiz. Bunların sonucunda yerli alt sistemler ortaya çıkmakta ve  ürünlerimizde araçlarımızda kullanmaktayız." dedi.
 
"TSK'ya ekstra yetenekler kazandıracaklar"
 
Araçlarda zorlu koşullar ve görevleri yerine getirebilmesi için ciddi  gereksinimlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Büyükbayram, şunları kaydetti:
 
"Bu gereksinimlere cevap verebilecek güç aktarma organları,  hidropnömatik süspansiyon yurt içi kabiliyetlerle geliştirilmiş durumda, proje  için hazır. Yerli motoru da önemsiyoruz. Türk savunma sanayisi için çok önemli  bir kalem. 2021 yılı içinde yerli motor kalifikasyon süreci tamamlanacak ve Pars  İzci aracına entegre edilip kullanılmaya başlanacak. Pars İzci, Kara  Kuvvetlerimizin envanterine girecek ilk yerli 6x6 ve 8x8 araçlar olacak. Arazide  yüksek hareket kabiliyeti ve yolda yüksek hızlara ulaşabilen, Türk Silahlı  Kuvvetlerine ekstra yetenekler kazandırabilecek araçlar. Ayrıca yüksek durumsal  farkındalığı ve üstündeki sensörleri sayesinde farklı keşif ve devriye  görevlerinde başarıyla görev yapabilecekler."
 
  
 

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