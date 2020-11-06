TSK uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Uzman erbaş alımı olacak mı?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan uzman erbaş alımları, yeni tip koronavirüs nedeniyle bir süredir gerçekleştirilmiyor. TSK bünyesinde yer almak ve meslek hayatını asker olarak sürdürmek isteyen vatandaşlar ise uzman erbaş alımı hakkında yapılan açıklamaları dikkatle takip ediyor. Alımların sürüp sürmeyeceğini araştıran adaylar, Uzman erbaş alımı olacak mı, Uzman erbaş alımı ne zaman, gibi sorulara yanıt arıyor. Söz konusu konuyla ilgili TSK'dan açıklama geldi.

Uzman erbaş alımı hakkında atılacak adımları ilgiyle takip eden adaylar için Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) açıklama geldi. TSK, 2016'dan bu yana devam eden uzman erbaş alımının süreciyle ilgili yeni bir duyuru yaparken, İçişleri Bakanı Soylu ise pandemi nedeniyle uzman erbaş alımı başvurularının ertelendiğini açıkladı.

UZMAN ERBAŞ ALIMI OLACAK MI?

Uzman erbaş alımı hakkında TSK'dan yapılan açıklamada, “2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

TSK'nın yaptığı uzman erbaş alımı dışında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da bir açıklama geldi. Bakan Soylu ise “Bu konuda süreç devam ediyor. Corona virüsü salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum.” dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları kapsamında jandarma ile sahil güvenlik bünyesine uzman erbaş alımlarının devam edeceği düşünülürlen, 4. grup duyurusu ve yeni uzman erbaş alımları için biraz daha sabır gerekiyor.