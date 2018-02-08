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TSK, terör mevzilerini vurmaya devam ediyor

AA |  08 Şubat 2018 Perşembe - 19:08 | Son Güncelleme : 08 02 2018 - 19:08

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) topçu birliklerince, Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin karşısındaki terör mevzileri vuruluyor.


Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale  getirmek için devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in batı  kırsalındaki teröristlere ait mevziler, havan ve obüslerle vuruluyor.
 
Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki birliklere, tankların da  olduğu çok sayıda askeri aracın sevkıyati sürerken, bazı askeri yetkililerin de  sınır karakollarını ziyaret ettiği görüldü.
 
Zırhlı askeri araçların Suriye sınırına intikal ettikleri  gözlendi.
 
Öte yandan, sabahın erken saatlerinden itibaren Reyhanlı'nın sınır  hattında görev yapan sinyal kesici askeri araç, bölgedeki devriye görevini uzun  süre sürdürdü.
 
Sinyal kesici araca 3 askeri araç da eşlik etti.

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