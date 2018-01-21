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TSK tam isabetle vurdu

21 Ocak 2018 Pazar - 8:04 | Son Güncelleme : 21 01 2018 - 8:07

TSK, PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin'de Mühimmat Deposu olarak kullanılan tünelin tam isabetle vuruş görüntülerini yayınladı.


Görüntülerde, pilotumuzun, ustalığı ve profesyonelliği ile tüneli tam isabetle vurduğu görülüyor.
 
 

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