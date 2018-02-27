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TSK son rakamı açıkladı!

27 Şubat 2018 Salı - 9:43 | Son Güncelleme : 27 02 2018 - 9:43

TSK: Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2083'e yükseldi.


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TSK Zeytin Dalı Harekâtı TSK son rakamı açıkladı etkisiz hale getirilen terörist sayısı
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