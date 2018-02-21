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TSK, sivilleri sağlık kontrolünden geçirdi

AA |  21 Şubat 2018 Çarşamba - 19:26 | Son Güncelleme : 21 02 2018 - 19:26

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de terörden arındırdığı Mervane köyündeki sivillere sağlık desteğinde bulundu.


TSK'ya bağlı askeri doktorlar, dün Afrin'in güneybatısında  YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtarılan Mervane köyünde çoğunluğu kadın ve çocuk onlarca  hastayı muayene etti.
 
Muayene sırasında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları da tercümanlık  yaptı.
 
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, Zeytin Dalı  Harekatı'nın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde  biri belde merkezi, 63'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya  tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 91 noktayı örgütten kurtarmıştı.
 
TSK ve ÖSO, terör örgütlerinden arındırılan bölgelerde sivillere  insani yardım da ulaştırıyor.
 

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