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TSK Personel Kanunu teklifi kabul edildi

28 Ocak 2021 Perşembe - 13:35 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 15:06

TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.


Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi. Teklife göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık eğitimi gören misafir askeri personele, aynı yerde eğitim görenlerde olduğu gibi ödeme yapılacak.

EMEKLİ YAŞ HADDİ 55 OLACAK

Bakaya ve yoklama kaçağı suçlarında özür olarak kabul edilen durumlar, kanunda belirtilen mazeretlerle sınırlı tutulacak. Tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde yararlanılması amacıyla uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 yaş olacak. Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşlar, 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek.

GENEL BÜTÇEDEN KARŞILANACAK

Teklif ayrıca uzun yıllar TSK'de zor koşullarda görev yapmasına rağmen yalnızca emeklilik hakkını elde edinceye kadar kısa süreliğine devlet memuru olarak görev yapan uzman erbaşların da emsallerinin aldığı emekli aylığını almalarını amaçlıyor. Kiraya verilen veya üçüncü şahıslara işlettirilen kısımları hariç olmak üzere askeri kantinlerin elektrik, su ve yakacak giderleri, genel bütçeden karşılanacak.

İLİŞİKLERİ KESİLECEK

Dış kaynaktan doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen subaylardan, verilen eğitimi tamamlamadan önce temin aşamasında aranan sağlık ve benzeri şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile bu şartları kaybedenlerin ilişikleri kesilecek.

Subaylara yönelik yapılan düzenlemelerle uyumlu şekilde, dış kaynaktan temin edilen astsubaylardan da deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanların veya bu şartları kaybedenlerin; dış kaynaktan doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen astsubayların da verilen eğitimi tamamlamadan önce temin aşamasında aranan sağlık ve benzeri şartları taşımadıklarının sonradan anlaşılması halinde ilişikleri kesilecek. Hukuk sınıfı subaylar, arabuluculuk komisyonlarında görev yapabilecek.

Dış kaynaktan alınan hukuk sınıfı subay adayları, diğer sınıflardaki subay adayları gibi temel askerlik eğitiminin ardından subaylığa nasbedilebilecek. Teklifle, nezdinde bulundukları kıta komutanı veya kurum amirlerinin, hukuk sınıfı subayların disiplin amiri olması amaçlanıyor.

EK ÖDEME YAPILACAK
 
Aynı kanunda, sağlık hizmetleri tazminatı ödenmesinin personele ek  fayda sağlaması yerine hak kaybına sebep olması nedeniyle değişikliğe gidiliyor.  Buna göre, sağlık astsubayları hariç sağlık hizmetleri tazminatından yararlanan  personele, Bazı Askeri Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine Dair Kanun, Milli  Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlar  ile Asker Hastanelerinde Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ve  375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili madde hükümlerine göre ek ödeme  yapılmayacak.
 
Sağlık Bakanlığınca talep edilmesi halinde 6756 Sayılı Olağanüstü Hal  Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin  Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında, Sağlık Bakanlığına ve  Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilen kurumlarla şehit aileleri, gaziler,  TSK personeli ve aileleri ile sınır ötesi ve teröristle mücadele harekatına  öncelikle sağlık hizmeti desteği sağlayan Sağlık Bakanlığı teşkillerinde TSK'de  yedek subay olarak görevli sağlık sınıfı personel görevlendirilebilecek.
 
BELİRLENEN TUTARIN 3 KATINI GEÇMEMEK ÜZERE EK DERS ÜCRETİ
 
Düzenlemeye göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonuna kadar Milli  Savunma Bakanlığı bünyesinde yer alan  yükseköğretim kurumlarında sınıf okulu,  sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıkları, özel ihtisas okulları, KBRN okulu,  istihbarat ve dil okulu, harita yüksek teknik okulu, Terörizmle Mücadele  Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı, birlik içi eğitim merkezleri ile meslek içi  eğitim ve kurslarda ve benzerlerinde ders vermek üzere görevlendirilen emekli  subay ve astsubaylarla devlet memurları, kamu kurum ve kuruluşlarından emekli  olup çalışma alanında tanınırlığı ve yetkinliği olanlar ile emekli öğretim  elemanları ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı yüksek öğretim kurumlarına  görevlendirilen öğretim elemanları hariç diğer yükseköğretim kurumlarından  görevlendirilen öğretim elemanlarına, Yükseköğretim Personel Kanunu'nda  belirlenen tutarın üç katını geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecek.
 
Bu kapsamda ders vermek üzere görevlendirilecek personel sayısı  1000'i, ödenecek ek ders ücreti haftada 20 saati geçemeyecek.
 
Teklifle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 1993-2007 yılları arasında  astsubaylıktan subaylığa geçen ve deniz  piyade/deniz istihkam olarak  sınıflandırılan personelin teğmenliğe nasıpları, mezun oldukları yıldan önceki  yılın 30 Ağustos tarihine götürülürken, güverte/makine/ikmal olarak  sınıflandırılan personelin teğmenliğe nasıplarının geriye değil ileriye  götürülmesi sonucu söz konu personelin deniz piyade ve deniz istihkamı olarak  sınıflandırılan emsallerine kıyasla bir yıl kıdemsiz olmalarına ilişkin  mağduriyetin önüne geçilecek.
 
Buna göre, 1993 yılı dahil olmak üzere 1993-2007 yılları  arasında,  astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçenlerin nasıpları, astsubaylıktan muvazzaf   subaylığa nasbedilme sınavlarını kazandıkları takvim yılının 30 Ağustos tarihine  götürülecek. Ancak, nasıpları lehlerine düzeltilenlere bu işlemlerden dolayı  geriye doğru maaş, maaş farkı ve benzeri herhangi bir ödeme yapılmayacak. Bu  maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malullük veya vazife  malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar için de bu hükümler uygulanacak.
 
 Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği kurulacak
 
Kanun teklifiyle, "Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp  Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında  Kanun"un adı, emekli  uzman  erbaşlar  tarafından  kurulacak  derneğin kanun  kapsamına alınması için "Türkiye  Emekli  Subaylar,  Emekli   Astsubaylar,   Emekli Uzman Erbaşlar,  Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip  Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun" olarak değiştiriliyor ve kanunun amaç ve  kapsam maddelerinde uyum düzenlemesine gidiliyor.
 
Kanundaki "muharip gazi" ve "malul gazi" tanımlarına, İçişleri  Bakanlığına bağlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıkları mensupları  eklenerek, üyeliklerinin devamı ve bundan sonraki süreçte bu personele üye olma  imkanı sağlanıyor. Bu kapsamda kanunun amaç ve kapsam maddeleri de  uyumlaştırılıyor.
 
Bu kanuna göre kurulacak Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneğinin  kurucuları arasında, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik  Komutanlığından emeklilik, maluliyet ve sağlık nedeniyle ve sözleşmeleri  yenilenmeyerek ayrılan uzman erbaşlardan en az 10 yıl görev yapmış olanlar yer  alabilecek.
  
Kanuna göre, kurulacak dernek tüzükleri ilgili mülki amire verilecek.  Mülki amir, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıklarının görüşünü alarak tüzüğü  inceleyecek. Bu kanuna ve Dernekler Kanunu'na aykırılık ve noksanlık bulunmaması  halinde dernek, Dernekler Kütüğüne kaydedilecek ve kayıt tarihinde tüzel kişilik  kazanacak.
 
Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneğine, derneği kurma hakkına sahip  olanlar, eşleri ile dul ve yetimleri üye olabilecek.
 
Söz konusu kanuna tabi olacak dernekleri, TSK, Jandarma Genel  Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından emeklilik hakkı kazanmadan istifa  edenler (savaşanlar hariç ve TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik  Komutanlığından emeklilik, maluliyet ve sağlık nedeniyle ve sözleşmeleri  yenilenmeyerek ayrılan uzman erbaşlardan en az 10 yıl görev yapmış olanların  hakları saklı kalmak üzere), mahkeme kararı ile çıkarılanlar, disiplinsizlik veya  ahlaki nedenlerle ayırma işlemine tabi tutulanlar, sözleşmeleri feshedilenler ile  kamu görevinden çıkarılanlar kuramayacak ve bu derneklere üye olamayacak.
 
TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetleri  (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  Teklifi uyarınca Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması  nedeniyle uyum düzenlemeleri yapılacak.
 
Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu'nda yapılan değişiklikle "Genelkurmay  Başkanının" ibaresi "Milli Savunma Bakanının" şeklinde değiştirilerek, Milli  Savunma Bakanının görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenecek.
 
Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu'na eklenen yeni madde ile Genelkurmay  Başkanının seferberlik ve savaş halindeki görev, yetki ve sorumlulukları, "Türk  Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaş hali ile ilgili hazırlıklarını yapmak.  Yapılan hazırlıkların Cumhurbaşkanının oluruyla tatbikatlarda denenmesini  sağlamak." olarak belirlenecek.
 
ORDUYA ALINABİLECEKLER
 
Teklifle, Uzman Erbaş Kanunu'nda yapılan değişiklikle uzman erbaşların  emeklilik yaş haddinin Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu gereği 55 yaş  olarak belirlenmesi dikkate alınarak, uzman erbaşların sözleşme sürelerinin yaş  haddine kadar uzatılabilmesi, uzman erbaşların yaş haddini doldurdukları yılın  ağustos ayı içinde emekliye sevk edilmeleri düzenleniyor.
 
Uzman erbaşlar, seferin gereği olarak lüzum görüldüğü takdirde Türkiye  Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun ilgili maddesinde düzenlenen yaş sınırına  kadar sağlık durumlarının elverişli olması halinde en gençlerinden başlanarak  orduya alınabilecek.
 
Olağanüstü hal veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hallerde  ihtiyaç duyulanların sözleşme süreleri, talebe bakılmaksızın, ilgisine göre  Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanının onayını  müteakip Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda belirtilen yaş hadlerine  kadar birer yıl süreyle uzatılabilecek.
 
Teklife göre, komando branşında istihdam edilen uzman erbaşlardan 40  yaşını dolduranlar istihdam edildikleri sınıfların yönetmelikte belirlenen uygun  kadro görev yerlerine atanacak. Atama işlemi 40 yaşını doldurdukları yıl  içerisinde tamamlanacak. Bunlardan, istihdam edildikleri branşta göreve devam  etmek isteyenlerden uygun görülenler, sağlık durumlarının elverişli olduğunu her  iki yılda bir alacakları sağlık kurulu raporları ile belgelemeleri halinde aynı  branşta göreve devam ettirilecek.
 
Uzman Erbaş Kanunu'na eklenen geçici madde ile devlet memuru olarak  istihdam edildikten sonra emekli olan veya halen devlet memuru olarak  çalışanların hak kaybının önlenmesi maksadıyla düzenleme yapılıyor.
 
Bu kapsamda, devlet memuru olurken derece ve kademeleri Devlet  Memurları Kanunu'na göre yeniden düzenlenmiş olanların bu işlemlerinin iptal  edilerek uzman erbaşlıkta geçen süre ile devlet memurluğunda geçen sürenin  toplamının Uzman Erbaş Kanunu kapsamında değerlendirilmesi ve buna göre derece,  kademe, gösterge ve ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesi, eğitim ve öğrenim  veya sicil yoluyla intibaklarının yapılması, böylece doğrudan uzman erbaş  statüsünden emekli olanlar ile devlet memuru olarak istihdam edildikten sonra  emekli olanların emekli aylıkları arasındaki farkın ortadan kaldırılması  amaçlanıyor.
 
Bu kapsamda aylıkları yeniden belirlenenlerin devlet memuru olarak  görev yaptıkları süre için hesaplanacak emekli keseneği, kurum karşılığı ve genel  sağlık sigortası primi fark tutarları, talep tarihindeki katsayılar esas  alınarak, gecikme cezası, gecikme zammı veya faiz uygulanmaksızın, ilgililerin  aylıklarından 24 eşit taksitle, kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecek.
 
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda yapılan değişiklikle devlet hizmet  yükümlülüğü kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı ile  Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarına atanan sivil tabipler harekat, salgınla  mücadele ve benzeri ihtiyaçlar kapsamında yurt içi ve yurt dışında iki aya kadar  resen görevlendirilebilecek. Bu süre olağanüstü durumlarda Sağlık Bakanı  tarafından üç katına kadar uzatılabilecek.
 
 Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı kadrolarına atananlar,  sağlık hizmeti vermek üzere süre sınırlamasına tabi olmadan birliğinin atamalı  olduğu yer dışında icra edilecek yurt içi veya yurt dışı eğitim, atış, spor,  tatbikat ve harekat faaliyetlerine görevlendirilebilecek. Kesintisiz 30 gün ve  daha fazla olacak şekilde yurt içi ve yurt dışında icra edilen harekat kapsamında  birliklerin; tertiplendiği, harekat için hazırlık yaptığı, harekatın icrasına  başladığı ve harekatı bilfiil icra ettiği, harekatın muharebe hizmet desteği için  gerekli askeri unsurların tertiplendiği veya harekat muharebe hizmet desteğinin  sağlandığı Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı  veya kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik  Komutanlığınca belirlenen yerlerde görev yapan personelin devlet hizmeti  yükümlülüğü süresinin hesaplanmasında buralarda geçirilen fiili sürelerin 1,5  katı alınacak.
 
 Teklife göre astsubay meslek yüksek okullarında görevlendirilecek  yabancı uyruklu öğretim elemanları; Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün  talebi ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünün ihtiyaç göstermesi üzerine,  Milli Savunma Bakanı onayı ile sözleşmeli olarak çalıştırılacaklar.
 

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