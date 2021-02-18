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TSK Personel Kanun teklifi Meclis'te yasalaştı!

AA |  18 Şubat 2021 Perşembe - 23:08 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 23:08

Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda yasalaştı.


TBMM Genel Kurulunda kabul edilen TSK Personel Kanunu ile Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun'a göre, Sağlık Bakanlığınca talep edilmesi  halinde, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma  Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan KHK'nin  Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında, Sağlık Bakanlığına ve  Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilen kurumlar ile şehit aileleri, gaziler,  TSK personeli ve aileleri ile sınır ötesi ve teröristle mücadele harekatına  öncelikle sağlık hizmeti desteği sağlayan Sağlık Bakanlığı teşkillerinde, TSK'de  yedek subay olarak görevli sağlık sınıfı personel görevlendirilebilecek.
 
2024-2025 eğitim öğretim yılı sonuna kadar Milli Savunma Bakanlığı  bünyesinde yer alan yükseköğretim kurumlarında sınıf okulu, sınıf okulu ve eğitim  merkezi komutanlıkları, özel ihtisas okulları, KBRN okulu, istihbarat ve dil  okulu, harita yüksek teknik okulu, mükemmeliyet merkezi komutanlıkları, birlik  içi eğitim merkezleri ile meslek içi eğitim ve kurslarda ve benzerlerinde ders  vermek üzere görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar ile devlet memurları,  kamu kurum ve kuruluşlarından emekli olup çalışma alanında tanınırlığı ve  yetkinliği olanlar ile emekli öğretim elemanları ve Milli Savunma Bakanlığına  bağlı yüksek öğretim kurumlarına görevlendirilen öğretim elemanları hariç diğer  yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına, Yükseköğretim  Personel Kanunu'nda belirlenen tutarın üç katını geçmemek üzere ek ders ücreti  ödenecek.
 
Bu kapsamda ders vermek üzere görevlendirilecek personel sayısı  1000'i, ödenecek ek ders ücreti haftada 20 saati geçemeyecek.
 
Kanunla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 1993-2007 yılları arasında  astsubaylıktan subaylığa geçen ve deniz  piyade/deniz istihkam olarak  sınıflandırılan personelin teğmenliğe nasıpları, mezun oldukları yıldan önceki  yılın 30 Ağustos tarihine götürülürken, güverte/makine/ikmal olarak  sınıflandırılan personelin teğmenliğe nasıplarının geriye değil ileriye  götürülmesi sonucu söz konu personelin deniz piyade ve deniz istihkamı olarak  sınıflandırılan emsallerine kıyasla bir yıl kıdemsiz olmalarına ilişkin  mağduriyetin önüne geçilecek.
 
Buna göre, 1993 yılı dahil olmak üzere 1993-2007 yılları  arasında,  astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçenlerin nasıpları, astsubaylıktan muvazzaf   subaylığa nasbedilme sınavlarını kazandıkları takvim yılının 30 Ağustos tarihine  götürülecek. Ancak, nasıpları lehlerine düzeltilenlere bu işlemlerden dolayı  geriye doğru maaş, maaş farkı ve benzeri herhangi bir ödeme yapılmayacak. Bu  maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malullük veya vazife  malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar için de bu hükümler uygulanacak.
 
Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği kurulacak
 
"Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler,  Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun"un adı,  emekli  uzman  erbaşlar  tarafından  kurulacak  derneğin kanun kapsamına alınması  için "Türkiye  Emekli  Subaylar,  Emekli   Astsubaylar,  Emekli Uzman Erbaşlar,   Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri  Hakkında Kanun" olarak değiştirilecek.
 
Kanundaki "muharip gazi" ve "malul gazi" tanımlarına, İçişleri  Bakanlığına bağlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıkları mensupları  eklenerek, üyeliklerinin devamı ve bundan sonraki süreçte bu personele üye olma  imkanı sağlanıyor.
 
Bu kanuna göre kurulacak Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneğinin  kurucuları arasında, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik  Komutanlığından emeklilik, maluliyet ve sağlık nedeniyle ve sözleşmeleri  yenilenmeyerek ayrılan uzman erbaşlardan en az 10 yıl görev yapmış olanlar yer  alabilecek.
 
Kanuna göre kurulacak dernek tüzükleri ilgili mülki amire verilecek.  Mülki amir, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıklarının görüşünü alarak tüzüğü  inceleyecek. Bu kanuna ve Dernekler Kanunu'na aykırılık ve noksanlık bulunmaması  halinde dernek, Dernekler Kütüğüne kaydedilecek ve kayıt tarihinde tüzel kişilik  kazanacak.
 
Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneğine, derneği kurma hakkına sahip  olanlar, eşleri ile dul ve yetimleri üye olabilecek.
 
Söz konusu kanuna tabi olacak dernekleri, TSK, Jandarma Genel  Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından emeklilik hakkı kazanmadan istifa  edenler (savaşanlar hariç ve TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik  Komutanlığından emeklilik, maluliyet ve sağlık nedeniyle ve sözleşmeleri  yenilenmeyerek ayrılan uzman erbaşlardan en az 10 yıl görev yapmış olanların  hakları saklı kalmak üzere), mahkeme kararı ile çıkarılanlar, disiplinsizlik veya  ahlaki nedenlerle ayırma işlemine tabi tutulanlar, sözleşmeleri feshedilenler ile  kamu görevinden çıkarılanlar kuramayacak ve bu derneklere üye olamayacak.
 
Kabul edilen kanuna göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık  eğitimi gören misafir askeri personele, aynı yerde eğitim görenlerde olduğu gibi  ödeme yapılacak.
 
Bakaya ve yoklama kaçağı suçlarında özür olarak kabul edilen durumlar,  kanunda belirtilen mazeretlerle sınırlı tutulacak.
 
Tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde yararlanılması  amacıyla uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 yaş olacak.
 
Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli  olması halinde uzman erbaşlar, 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya  alınabilecek.
 
Kanun, uzun yıllar TSK'de zor koşullarda görev yapmasına rağmen  yalnızca emeklilik hakkını elde edinceye kadar kısa süreliğine devlet memuru  olarak görev yapan uzman erbaşların da emsallerinin aldığı emekli aylığı  ödenmesini amaçlıyor.
 
Kiraya verilen veya üçüncü şahıslara işlettirilen kısımları hariç  olmak üzere askeri kantinlerin elektrik, su ve yakacak giderleri, genel bütçeden  karşılanacak.
 
Dış kaynaktan doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak  üzere temin edilen subaylardan, verilen eğitimi tamamlamadan önce temin  aşamasında aranan sağlık ve benzeri şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar  ile bu şartları kaybedenlerin ilişikleri kesilecek.
 
 Subaylara yönelik düzenlemelerle uyumlu şekilde, dış kaynaktan temin  edilen astsubaylardan da deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını  taşımadığı anlaşılanların veya bu şartları kaybedenlerin; dış kaynaktan doğrudan  Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen astsubayların  da verilen eğitimi tamamlamadan önce temin aşamasında aranan sağlık ve benzeri  şartları taşımadıklarının sonradan anlaşılması halinde ilişikleri kesilecek.
 
Hukuk sınıfı subaylar, arabuluculuk komisyonlarında görev yapabilecek.  Dış kaynaktan alınan hukuk sınıfı subay adayları, diğer sınıflardaki subay  adayları gibi temel askerlik eğitiminin ardından subaylığa naspedilebilecek.
 
Kanunla, nezdinde bulundukları kıta komutanı veya kurum amirlerinin,  hukuk sınıfı subayların disiplin amiri olması amaçlanıyor.
 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri  Bakanlığına bağlanması nedeniyle teşkilat değişikliğine uyumun sağlanması için  Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda değişiklikler yapılıyor.
 
Aynı kanunda, sağlık hizmetleri tazminatı ödenmesinin personele ek  fayda sağlaması yerine hak kaybına sebep olması nedeniyle değişikliğe gidiliyor.  Buna göre, sağlık astsubayları hariç sağlık hizmetleri tazminatından yararlanan  personele ek ödeme yapılmayacak.
 

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Milli Savunma Bakanlığı personel özlük hakları
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