TSK'nın yeni hedefinde YPG'den skandal hamle!

Afrin’e hakim Burseya Dağı’nda temizlik sürüyor. Bölgedeki askeri kaynaklardan aldığı bilgilere göre diğer önemli cephe ise Cinderes. Afrin’den önceki en büyük kasaba olan Cinderes’in ele geçirilmesi, kente Batı’dan açılacak ikinci hat için kilit hamle olacak. YPG'nin Cinderes’de sivil kalkanı oluşturmaya çalıştığı belirtiliyor.

Türkiye’nin güney sınırlarını teröristlerden temizlemek için başlattığı Afrin Harekatı’nda 11’nci güne girildi. TSK ’nın yaptığı açıklamaya göre şimdiye kadar 597 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki askeri kaynaklardan aldığı bilgilere göre, önceki gün şiddetli çatışmaların ardından ele geçirilen Burseya Dağı’nda kontrolün tam olarak sağlanması için nokta operasyonlar sürüyor. YPG’li teröristlerden alınan bölgeye 8 tank ve 12 zırhlı araçlar ile iş makinaları gönderildi. TSK, Afrin’e doğudan açılan hattı kontrol eden dağa üs kurak.

TSK ve ÖSO’nun Afrin’in güney batısında açtığı cephede ise Cenderes kasabasının alınması kritik önem taşıyor. Afrin’den önceki en büyük kasaba olan Cenderes’in ele geçirilmesi Afrin operasyonu için Burseya Dağı’nda kontrol sağlanması gibi önemli bir hamle olarak görülüyor. Örgütün Cenderes’de sivil kalkanı oluşturmaya çalıştığı belirtiliyor. Kuşatma stratejisiyle ilerleyen operasyonda, Türk Hava Kuvvetleri gece boyunca hem savaş uçakları hem de Atak helikopterleriyle terör mevzilerini vurdu. Afrin çevresi, Minniğ havalimanı, Kefrcene, Tel Rıfat ve Meryemin’deki YPG mevzileri bombardımana tutuldu. YPG’nin lojistik desteğinin kesilmesi, mühhimatsız bırakılması ve direncinin kesilmesi hedefleniyor. TSK ve ÖSO bölgedeki değişen şartlara göre adım adım ilerliyor.

Diploması masasında ise ABD ve Rusya ile görüşmeler aralıksız sürüyor. Koordinasyon kapsamında ABD de Rusya da sürekli olarak bilgilendiriliyor. Ancak kaynaklar PKK ’nın saldırı stratejisinin bilindiği ve şu ana kadar beklenmedik bir durumla karşılaşılmadığını belirtiliyor. YPG’nin ABD’den istihbarat desteği alması durumunda farklı bir saldırı gerçekleştirebileceği değerlendirmesi yapan kaynaklar, bu durumda ABD ile temasta tutum değişikliğinin söz konusu olabileceği belirtiliyor. Dışişleri kaynakları ise Türkiye’nin diplomasi masasında güçlü olduğunu belirterek zorluk çekilmediğini ifade etti.

Kaynak: Karar