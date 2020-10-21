TSK'nın kullanımına sunuldu! Büyük avantaj sağlıyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter 'daki hesabından yaptığı açıklamada, Modüler Üs Bölgeleri'ne kazandırılan yeni teknolojilerin, Mehmetçiğe terörle mücadelede avantaj sağladığını belirtti.

Demir, "Bu kapsamda yenilenebilir enerji beslemeli taşınabilir gözetleme ve görüntü aktarma, mobil enerji üretim ve depolama sistemleri TSK ’nın kullanımına sunuldu. Güneş Enerjili Yerli Kamera Sistemi (GÜKAS) ile ulaşımı güç bölgelere yönelik gözetleme artırılıyor.

Hareket tespit özelliğine sahip sistem, ilave enerji kaynağına gerek duymadan 15 kilometreye kadar kablosuz görüntü aktarıyor ve elektronik karıştırmaya karşı programlanabiliyor. Üs bölgelerine kazandırılan bir diğer sistem olan yenilenebilir enerjiye dayalı hibrit güç destek üniteleri sayesinde de, üs bölgelerindeki drone, telsiz, batarya ve optik sistemlerinin güç ihtiyaçları kesintisiz şekilde sağlanabiliyor" dedi.