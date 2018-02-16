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TSK'nin keskin nişancıları Afrin'de

AA |  16 Şubat 2018 Cuma - 11:32 | Son Güncelleme : 16 02 2018 - 11:54

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik ilerleyişini sürdürürken, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar da birliklere ateş gücü sağlıyor.


TSK'nin Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü harekat başarıyla icra ediliyor.

Türkiye sınırındaki terör örgütü PYD/PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaraları imha eden, Afrin hattındaki köyleri ve hakim noktaları terör örgütünün işgalinden kurtaran birlikler, teröristlerin korkulu rüyası özel eğitimli keskin nişancılardan da yoğun olarak istifade ediyor.

Özel Kuvvetler ve komando birlikleriyle hareket eden keskin  nişancılar, teröristlerden arındırılan bölgelerdeki üs noktaları ile örgüt  üyelerinin geçiş güzergahlarında oluşturdukları gizlenme alanlarında görev  yaparak, bölgeyi 24 saat gözetim altında tutuyor.

Arazide gizlenmelerine yardımcı olan özel kıyafetleri ile dal parçaları, ot, toprak ve kayalardan kendilerine mevzi oluşturan keskin nişancılar, her türlü hava şartında atış yapabilme kabiliyetine sahip gece görüş dürbünlü silahlarıyla ateş desteği sağlıyor.

 

Birliklere güven, teröriste korku

Teröristlerin sızma girişimlerine karşı hakim bölgelerde konuşlanan  keskin nişancılar, alan güvenliğini sağlamanın dışında gözetleme yapmak isteyen  teröristleri de izliyor.

Gizlendikleri mevzilerde yer yer 48 saat hareketsiz bekleyen keskin  nişancılar, teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyor.

Birliklerin meskun mahal harekatlarına da destek veren keskin  nişancılar, bugüne kadar çok sayıda teröristi etkisiz hale getirerek, hem  harekata katılan birliklerin hem de sivillerin can güvenliğinin sağlanmasında  önemli katkıda bulundu.

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