TSK'nın Haftanin planı ortaya çıktı!

TSK’nın Haftanin’de başlattığı operasyonda komandolar, örgütün mağara ve sığınaklarını imha etmeye devam ediyor. Haftanin’de PKK noktalarının kontrol altına alınmasıyla önce geçici ardından kalıcı üslerin kurulması planlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ’ın kuzeyindeki Haftanin’e yönelik başlattığı “Pençe-Kaplan Operasyonu” karadan ve havadan yapılan atışlar ve komando harekâtıyla sürüyor. Harekâtın dördüncü gününde, hakim tepeler ve bölgelere giriş noktaları savaş uçakları ile etkili vuruldu. Bu çerçevede Dohuk’un Amediye ilçesine bağlı Kanimasi, Nerve ve Rekan bölgeleri ile Şeladiz’in Zeberyan ve Semela beldesinin Keşefre dağlarına F-16 ve SİHA’lar tarafından yoğun hava bombardımanı gerçekleştirildi.

Dağlık alanlardaki PKK noktalarının yoğun bombalanması sonrası, hakim tepelere Skorsky tipi helikopterle mavi bereliler indirilmeye devam ederken, taarruz helikopteri ATAK da örgütün doçka ve silah mevzilerini yoğun ateş altına aldı. İHA ve SİHA’lar ise keşif ve gözetlemenin yanı sıra tespit edilen hedeflere nokta atışları yapıyor. Nokta hedefleri vurma kabiliyetine sahip 105 mm’lik dağ topları ve Fırtına obüsleri de hedefleri ateş altına alıyor.

Milli Savunma Bakanlığı da operasyona katılan komandoların görüntülerini paylaştı. Operasyon sırasında bulunan bir mağaranın komandolar tarafından imha edildiği görüntülere de yer verilen paylaşımda, “Kararlı, güçlü, korkusuz. Haftanin’de, Pençe-Kaplan Operasyonu’nu başarıyla sürdüren kahraman komandolarımız, ‘ara-bul-yok et’ parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor” denildi.

Üs sayısı artıyor

PKK’nın Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye sızması ve sınır kesimlerinde eylemler yapmasının önüne geçilmesine yönelik etkin önlemlerin yanı sıra sınır ötesinde güvenli alanlar oluşturulması için yürütülen çalışmalarda büyük mesafe alındı. Şırnak’ın Silopi ve Uludere ilçelerinden Hakkâri’nin Çukurca ve Şemdinli ilçelerine uzanan 378 kilometrelik sınır şeridi büyük oranda kontrol altına alınırken, sınır ötesinde kurulan geçici askeri üslerin sayısı da artırılıyor.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile varılan anlaşma kapsamında, PKK’nın faaliyet gösterdiği bölgelerde geçici üsler kuran TSK , üsleri örgütün ana kamplarının bulunduğu dağlık alanlara taşıdı. TSK son olarak İran sınır hattında Hakurk bölgesinde gerçekleştirdiği kapsamlı harekât kapsamında bir bölümü hakim tepelerde olmak üzere 10’u aşkın geçici üs kurmuştu.

TSK’nın bölgedeki birinci hedefi, ana kampların etrafını denetim altına alıp örgütün bölgede hareket alanını kısıtlamak. Uzun vadeli plan ise Kandil dahil iç kesimlerdeki eğitim kamplarını denetim altına almak.

TSK, bölgedeki üs çalışmasını Haftanin’deki harekât sonrası da sürdürmeyi planlıyor. Haftanin’de PKK noktalarının kontrol altına alınmasıyla, önce geçici ardından kalıcı üslerin kurulması bekleniyor.

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile dün Irak sınır hattına gitti. İlk olarak Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı’na geçen Akar ve komutanlar, sınır hattındaki birliklerin komutanları ile toplantı yaptı. Heyet, daha sonra Pençe-Kaplan Harekâtı’nın sevk ve idare edildiği sınır hattındaki harekât merkezine geçti.

Şehit ailelerine ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Şırnak’ın Akçakuşak köyüne giderek, Silopi’de terör örgütünün şehit ettiği 4 işçinin ailelerine başsağlığı diledi.

Operasyonda 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, harekat bölgesinde, dün teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya’nın (23) acı haberi, Kahramanmaraş ’ın Pazarcık ilçesinde yaşayan ailesine askeri yetkililerce verildi. Şehit Kahya için Şırnak’taki 23. Piyade Tümen Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Şehidin cenazesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının da katıldığı törenin ardından memleketi Kahramanmaraş’a gönderildi. Şehidin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kaplan operasyonu kapsamında Haftanin’de 7 ve Zap bölgesinde ise 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan dün sabah yapılan açıklamada Haftanin’de yürütülen operasyonda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale geitirildiği duyuruldu. Bakanlık’tan akşam saatlerinde yapılan bir diğer açıklamda ise harekât bölgesinde tespit edilen hedeflerin SİHA’lar ve ateş destek vasıtaları ile yoğun şekilde ateş altına alındığı, hedeflerin tahrip edilerek 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Zap’a hava harekatı

Bakanlık, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.