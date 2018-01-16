TSK'nın 10 tankı sınırda konuşlandırıldı

Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca bir dizi değişikliğe gidildiği Kilis'in Suriye sınırından görülüyor. Reyhanlı'da ise vatandaşlar evlerini Türk bayraklarıyla donattı.Batı ve doğu illerinden yola çıkan tanklar ve fırtına obüs topları, Kilis-Hatay sınırına ulaştı. TSK'nın 10 tankı ise Afrin'in karşısındaki Hassa bölgesine konuşlandırıldı.

AA ekibi, Kilis 'e bağlı Akçabağlar ve Demirışık köylerinden, terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altında bulunan Afrin'deki değişiklikleri izledi.

Sınırın karşı tarafında terör örgütü PYD/PKK mensuplarının kullandığı mevzilerde önceden görülen örgütü simgeleyen bez parçalarının Afrin'e olası harekat öncesi yerinde olmadığı gözlendi.

Yaklaşık 5 ay öncesine kadar 5 Rus bayrağının görülebildiği bölgede şu sıralar sadece bir Rus bayrağının dalgalandığı görüldü. Bölgede daha önce bayrakların asıldığı direklerin ise boş durduğu objektiflere yansıdı.