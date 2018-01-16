TSK'nın 10 tankı sınırda konuşlandırıldı

AA ekibi, Kilis'e bağlı Akçabağlar ve Demirışık köylerinden, terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altında bulunan Afrin'deki değişiklikleri izledi.
Sınırın karşı tarafında terör örgütü PYD/PKK mensuplarının kullandığı mevzilerde önceden görülen örgütü simgeleyen bez parçalarının Afrin'e olası harekat öncesi yerinde olmadığı gözlendi.
Yaklaşık 5 ay öncesine kadar 5 Rus bayrağının görülebildiği bölgede şu sıralar sadece bir Rus bayrağının dalgalandığı görüldü. Bölgede daha önce bayrakların asıldığı direklerin ise boş durduğu objektiflere yansıdı.
Öte yandan, örgütün işgali altındaki bölgede özellikle tepedeki hakim noktalara betondan gözetleme kulelerinin inşa edildiği görüldü. Yerel kaynaklar, söz konusu kulelerin yaklaşık 2-3 aylık çalışmalar sonucu inşa edildiği bilgisini verdi. Yer yer mevzilerin de kazıldığı kulelerin çevresinde silahlı kişilerin dolaştığı gözlendi.
ÇOK SAYIDA TANK VE FIRTINA OBÜS TOPLARI SURİYE SINIRINA ULAŞTI
Batı ve doğu illerinden yola çıkan 50’den fazla tank, fırtına obüs topları Kilis-Hatay il sınırlarının bulunduğu sınır hattına ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında bir akaryakıt istasyonu yakınlarında toplanan tanklar ve fırtına obüs topları, Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis ve Hatay sınırına ulaştı. Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin bulunduğu bölgenin karşısındaki Kilis ve Hatay sınırındaki kritik bölgelere tank ve fırtına obüs topları sevk edildi. Askeri sevkiyatların peyderpey devam edeceği bildirildi.
VATANDAŞLAR EVLERİNİ TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATTI
Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Suriye sınırındaki Oğulpınar Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar evlerini Türk bayraklarıyla donattı.