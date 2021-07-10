TSK Mehmetçik Vakfı vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar? TSK Mehmetçik Vakfı vekaletle kurban başvuru linki!

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kaldı. Milyonlar bayram hazırlıklarına başladı. Pek çok kişi kurum, dernek ve kuruluşlar aracılığıyla kurban ibadetini yerine getirecek. TSK Mehmetçik Vakfı da vekaletle kurban kesimi başvurularını almaya başladı. Kurban kesimi için yurt içi ve dışından yapılacak başvurular için bir hisse bedeli belirlendi. Peki, TSK Mehmetçik Vakfı vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar? İşte detaylar…

Tüm yurtta Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor. Bayramla çok az bir süre kala kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler kurbanlıklarını seçmeye başladı. Pek çok kişi de kurban ibadetini vakıf ve dernekler aracılığıyla yerine getirecek. TSK Mehmetçik Vakfı da vekaletle kurban kesimi başvurularını almaya başladı. Başvurular 16 Temmuz’da sona erecek. Peki, , TSK Mehmetçik Vakfı vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar? İşte detaylar…

TSK MEHMETÇİK VAKFI VEKALETLE KURBAN HİSSE BEDELİ NE KADAR?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfının vekalet yoluyla kurban kesimi başvuruları için bir hisse bedelinin 1355 lira, 160 dolar ve 130 avro olarak belirlendiği bildirildi.

TSK Mehmetçik Vakfından yapılan yazılı açıklamada, vekaletle kurban temin ve kesim faaliyetinin Diyanet İşleri Başkanlığının tebliğleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün kararlarına uygun yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, 21 Haziran itibarıyla başlayan başvurular için bir hisse bedelinin 1355 lira, 160 dolar ve 130 avro olarak belirlendiği kaydedildi.

KURBAN KESİMİ NASIL YAPILACAK?

Kurbanlıkların kesiminin modern tesislerde ve hijyenik koşullarda yapıldığı bildirilen açıklamada, vakıf personeli, veteriner hekim, noter ve din görevlisinin denetim ve gözetimi altında Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde kesimlerin gerçekleştirileceği belirtildi.

BAĞIŞLAR NASIL DAĞITILACAK?

Açıklamada, bağış kurbanlıkların bir kısmının şehit yakınları, gazi ve engelli Mehmetçik ailelerine et olarak, bir kısmının da etlerden yapılan konserve kavurma şeklinde dağıtılacağı ifade edildi.

TSK MEHMETÇİK VAKFI ONLİNE BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

Vakfın anlaşmalı olduğu bankalar, internet bankacılığı ve “www.mehmetcik.org.tr" adresinden kurban bağışlarının yapılabileceği belirtilen açıklamada, yurt dışından da online bağış alındığı bildirildi.

BAĞIŞ İÇİN SON TARİH 16 TEMMUZ

Açıklamada, son bağış tarihinin, yurt içinden bankalar aracılığıyla yapılacaklar için 19 Temmuz, yurt dışından dövizle yapılacaklar için ise 16 Temmuz olduğu kaydedildi.