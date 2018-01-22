Son dakika... TSK kritik bölgeyi ele geçirdi!

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin’in batısında, Türkiye yakınlarındati stratejik öneme sahip en yüksek tepe olan Barsaya ve buradaki askeri kampı ele geçirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı üçüncü gününde devam ederken, Özgür Suriye Ordusu ilerlemesini sürdürüyor. Bazı bölgelerde ÖSO askerleri ile YPG'liler arasında çatışmalar da yaşanıyor. Çatışmalar sırasında 10 YPG'li de teslim alındı. TSK ve Özgür Suriye Ordusu gelen son dakika bilgisine göre öğleden sonra Afrin’in kuzeybatısında, "Ebu Dali" köyünün kontrolüne ele geçirdi. ÖSO askerleri Afrin’in batısında, Türkiye yakınlarında stratejik öneme sahip en yüksek tepe olan Barsaya ve bu tepede bulunan askeri kampı ele geçirdi.

ÖSO birlikleri içinde yer alan bir Türkmen genci Şeyh Aruz köyünü ele geçirdikten sonra askerlere bir konuşma yaparak Afrin'in kurtarılmasının yakın olduğunu söyledi. Birlik zafer sevinci içinde tekbirler getirdi.

ÖSO bu sabah da Afrin’in kuzeyinde Bülbül mevkisinde bulunan Şeyh, Basi, Bassi, Marzu, Hiftar köyleri ile Şeyh Haruz tepesini ele geçirmişti.

ÇATIŞMALAR 18:00'DE ŞİDDETLENDİ

Öğle saatlerinde konrtolü sağlanan Buseya Dağı'nda çatışmalar şiddetlendi.

3 KÖY DAHA ELE GEÇİRİLDİ

Diğer taraftan Afrin'in kuzeyinden giren TSK ve ÖSO unsurları, Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köylerini de teröristlerden arındırdı.

ÖSO'nun operasyon sırasında 2 PYD/PKK'lıyı esir aldığı öğrenildi.