28 Aralık 2017 Perşembe
İSTANBUL 
15°C / 10°C
GALERİ VİDEO
BIST 112.150 0.00 EURO 4,5470 0.14
USD 3,8140 -0.07 ALTIN 158,090 0.60
CANLI BORSA
TÜMÜ

TSK, Keban Barajı'nda kayıp arama çalışması başlattı

İHA |  27 Aralık 2017 Çarşamba - 22:56 | Son Güncelleme : 27 12 2017 - 23:01

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Keban Baraj Gölü havzasına atlayarak intihar etmiş olabileceği değerlendirilen kayıp vatandaşın cenazesinin bulunması için çalışmaların başlatıldığını açıkladı


TSK’dan yapılan açıklamada, 14 Aralık 2017 tarihinden itibaren kayıp olduğu ve Keban Baraj Gölü havzasına atlayarak intihar etmiş olabileceği değerlendirilen vatandaşın naaşının bulunabilmesi maksadıyla çalışmaların başladığı bildirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, 14 Birinci Sınıf Dalgıç ve bir Dalış Tabibinden oluşan bir Sualtı Arama Kurtarma Timi’nin 23 Aralık 2017 tarihinden itibaren görevlendirildiği kaydedildi.
 
Derinliği 40 metreyi aşan arama bölgesinde Timin, yüzer platform üzerinde konuşlandırılan Uzaktan Kumandalı Sualtı Tespit Cihazı (ROV) vasıtasıyla faaliyetlerine başladığı ifade edildi.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.