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TSK, Darmık Dağı yamaçlarındaki terör yuvalarını vurdu

DHA |  18 Şubat 2018 Pazar - 18:42 | Son Güncelleme : 18 02 2018 - 18:42

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ile Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNR) ve obüsler Darmık Dağı çevresindeki ve Bülbül Beldesi kırsalındaki PKK/PYD/YPG terör örgütüne ait mevzilere bomba yağdırdı.


Suriye'nin Afrin kentine bağlı Raco beldesi ile Kilis arasında yer alan Darmık Dağı yamaçlarındaki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri, karadan ve havadan bombalandı. İnsansız hava araçları tarafından belirlenen hedefler, sınırda konuşlu topçu bataryalarınca fırtına obüsleri, çok namlulu roketatarlar ve jetlerle ateş altına alındı. İmha edilen mevzilerdeki teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bombalanan bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'ten de görüldü.

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