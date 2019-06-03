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TSK'dan terör örgütüne ağır darbe! Öldürüldüler...

AA |  03 Haziran 2019 Pazartesi - 9:17 | Son Güncelleme : 03 06 2019 - 9:17

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi.


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TSK Milli Savunma Bakanlığı örgüte darbe Zap bölgesi Irak örgüte hava harekatı
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