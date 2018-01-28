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TSK'dan son dakika Afrin açıklaması

AA |  28 Ocak 2018 Pazar - 20:10 | Son Güncelleme : 28 01 2018 - 21:45

TSK: Zeytin Dalı Harekâtı" kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gün içerisinde 73 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 557 olmuştur.


Genelkurmay Başkanlığından, Zeytin Dalı Harekatı  kapsamında 557 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 
 
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı  Kuvvetlerince (TSK) hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla  Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup  teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü  üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak saat 17.00'de Zeytin Dalı  Harekatı'nın başlatıldığı hatırlatıldı.
 
Harekatın planlandığı şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada,  harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş  Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) terörle mücadeleye ilişkin kararlarıyla, BM  sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde,  Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulandı.
 
Harekatın planlama ve icrasında, sadece teröristlerin ve onlara ait  barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı ifade edilen  açıklamada, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü  dikkat ve hassasiyetin gösterildiğinin altı çizildi.
 
"Harekata katılan 13 uçak emniyetle döndü"
 
Açıklamada, harekatla ilgili şu bilgilere yer verildi:
 
"Hava harekatı, taarruz helikopterleri, silahlı insansız hava araçları  ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen Zeytin Dalı Harekatı, planlandığı  şekilde başarıyla devam etmektedir. Hava Kuvvetlerince gün içerisinde  gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait  sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 20  hedef imha edilmiştir. Harekata katılan 13 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir.  Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gün  içerisinde 73 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale  getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist  sayısı 557 olmuştur."
 
PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen  çatışmalarda bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinden hayati tehlikesi olmayacak şekilde  iki askerin yaralandığının belirtildiği açıklamada, bir Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)  mensubunun şehit olduğu, hayati tehlikesi olmayacak şekilde dört ÖSO mensubunun  da yaralandığı bildirildi.
 

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