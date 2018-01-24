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TSK'dan son dakika Afrin açıklaması

AA |  24 Ocak 2018 Çarşamba - 19:15 | Son Güncelleme : 24 01 2018 - 20:39

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 47 hedefin hava kuvvetlerine ait 27 uçakla imha edildiği bildirildi.


Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TSK tarafından,  hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin  kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri  etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden  kurtarmak üzere 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı  Harekatı"nın başlatıldığı hatırlatıldı.
 
Açıklamada, harekatın, ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan  hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinde yer  alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı  olarak icra edildiği belirtildi.
 
Harekatın, planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait  barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı vurgulanan  açıklamada, sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve  hassasiyetin gösterildiğinin altı çizildi.
 
47 hedef imha edildi
 
Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 23 Ocak'ta meydana gelen çatışmalarda  şehit olan 2 kahraman askerin naaşlarına, bölgede çatışmaların devam etmesi ve  hava koşullarının uygun olmaması sebebiyle ulaşılamadığı bildirilen açıklamada,  şunlar kaydedildi:
 
"24 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında tespit edilen  PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve  silah mevzisi olarak kullanılan 47 hedef, hava kuvvetlerimize ait 27 uçakla  09.00-13.51 saatleri arasında icra edilen hava harekatı neticesinde imha  edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.
 
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen  bilgilere göre, en az 287 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz  hale getirildiği tespit edildi."
 
 Açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı şekilde devam ettiği  vurgulandı.
 
  
 

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TSK Zeytin Dalı Harekatı
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