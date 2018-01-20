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Afrin'de terör örgütü PYD/PKK hedeflerinden 108'i vuruldu
20 Ocak 2018 Cumartesi - 19:17
| Son Güncelleme : 20 01 2018 - 20:02
TSK, 18.30 itibariyle belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'ini vurdu. Hastanelere getirilen ölü ve yaralıların tümünün PYD/PKKlı olduğu öğrenildi.
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