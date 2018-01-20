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Afrin'de terör örgütü PYD/PKK hedeflerinden 108'i vuruldu

20 Ocak 2018 Cumartesi - 19:17 | Son Güncelleme : 20 01 2018 - 20:02

TSK, 18.30 itibariyle belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'ini vurdu. Hastanelere getirilen ölü ve yaralıların tümünün PYD/PKKlı olduğu öğrenildi.


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