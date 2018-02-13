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TSK'dan saldırı hazırlığı yapan terör örgütüne ağır darbe!

AA |  13 Şubat 2018 Salı - 20:12 | Son Güncelleme : 13 02 2018 - 20:36

TSK, Kuzey Irak'ta PKK'lılara hava harekatı düzenledi. Yapılan açıklamada; "Irak kuzeyi Sinath-Haftanin'de saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlenmiştir. Teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 16 hedef imha edilmiştir." denildi.


Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyi  Sinath-Haftanin'de saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü  mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendiği bildirildi. 
 
TSK'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Sinath-Haftanin bölgelerinde  keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında  oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 13 Şubat 2018  tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak  ve silah mevzi olarak kullanılan 16 hedef imha edilmiştir." ifadesine yer  verildi.
 
Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.
 

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TSK hava harekatı terör örgütüne darbe
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