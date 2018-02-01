TSK'dan kusursuz Afrin planı!

Afrin harekatı hakkında konuşan bir askeri yetkili, TSK’nın beklenenin üstünde bir hızla ve üstün başarıyla harekâtı sürdürdüğünü söyledi. Yetkili, Mehmetçik’in Afrin’i hilal harekâtıyla kuşattığını ifade etti.

Afrin harekâtının 13’üncü gününde TSK ’nın ilerleyişi devam ediyor. Cephe hattında görevli bir askeri yetkili, farklı noktalardan Afrin’e ‘hilal’ şeklinde cephe açan TSK’nın beklenin üzerinde hızlı ve üstün başarı göstermesini birden çok nedene bağlayarak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kusursuz plan yaptığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye ’ye yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nın 13’ncü gününde Afrin’in kuzeyinden hareket eden birlikler, İsimsiz Tepe’yi teröristlerden temizledikten sonra etrafındaki köy ve mezraları da terörden arındırmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz gece silahlı güçlerin mevzilerinde sızma girişimi, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların (ZPT), gece görüş sistemlerinden tespit edildi.

Anında müdahale ile teröristler etkisiz hale getirilirken gün içinde de mayın ve tuzaklara karşı arama faaliyetleri gerçekleştirildi. Yoğun yağışların etkisiyle bozulan yollar istihkam birlikleri tarafından düzeltildi. Engebeli arazilere ise palet yerleştirildi.

‘TSK çok ciddi’

Bölgedeki silahlı güçlerin sayısı konusunda kesin bilgi vermekten kaçınan bir askeri yetkili önemli açıklamalarda bulundu. Yetkili, PYD/PKK’lıların güçlü direnç gösterememesinin birden çok nedeni olduğunu söylüyor. Teröristlerin savaşı, şehir merkezine çekmeye çalıştıklarının doğru olduğunu ancak tek nedenin bu olmadığını belirten yetkili, “Bu harekat öncesinde TSK çok ciddi çalışma yaptı” diyor.

Dünya ordularının bu harekatı yakından takip ettiğini de sözlerine ekleyen yetkili, şu bilgileri veriyor, “TSK’nın yüksek konsantrasyon ve motivasyonu, hem anlık ve hem genel anlamda istihbarat kanallarının kusursuz çalışması, terörist faaliyetlere karşı ani refleks gösterilmesi, yerel halkla sıkı işbirliği, muhalif grupların koordinasyonu ve doğru yönlendirilmesi ile komuta kademesinin sevk ve idareyi hızlı bir şekilde yerine getirmesi, karşı tarafın direncini en baştan kırdı”

Kusursuz plan

Bu harekata ikinci bir isim verilmesi gerekirse, “Hilal Harekatı” denmesinin doğru olacağını da sözlerine ekleyen yetkili şunları söylüyor, “Şu ana kadar kusursuz devam eden operasyonda en büyük pay kuşkusuz harekatın iyi planlanmış olmasında yatıyor.

Bir ucu Cinderes’te başlayan ve Afrin’i merkeze alacak şekilde Basraya bölgesine kadar uzanan hatta baktığımızda hilal şeklinde olduğunu görüyoruz. TSK unsurları, bu hilali her geçen gün daraltarak yazın kavurucu sıcaklarına kalmadan tamamlayacak.”

JÖH ve PÖH görev alacak