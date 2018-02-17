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TSK'dan hava harekatı! Hepsi imha edildi

AA |  17 Şubat 2018 Cumartesi - 20:00 | Son Güncelleme : 17 02 2018 - 20:37

TSK tarafından, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi. Harekat neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi.


Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TSK tarafından Irak'ın  kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği  bildirildi.
 
Bu çerçevede Hakurk bölgesinde karakol ve üs bölgelerine saldırı  hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik hava  harekatı düzenlendi. Harekat neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve  silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi.
 
Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü duyuruldu.
 

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