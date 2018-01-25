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TSK'dan flaş açıklama! İmha edildi

AA |  25 Ocak 2018 Perşembe - 20:01 | Son Güncelleme : 25 01 2018 - 20:56

Türk Silahlı Kuvvetlerince, gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekatıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 25 hedefin imha edildiği bildirildi.


Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, hudutlarda ve bölgede  güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin  bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek  ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere TSK  tarafından 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı  Harekatı"nın başlatıldığı hatırlatıldı.
 
Açıklamada harekatın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan  hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin  51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde, Suriye'nin toprak  bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği belirtildi.
 
Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait  barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı kaydedilen  açıklamada, sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve  hassasiyetin gösterildiği vurgulandı.
 
"Harekata katılan 14 uçak emniyetle üslerine döndü"
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Hava Kuvvetleri tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava  harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak,  mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 25 hedef imha edildi.  Harekata katılan 14 uçak emniyetle üslerine döndü.
 
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen  bilgilere göre, en az 306 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz  hale getirildiği tespit edildi. Zeytin Dalı Harekatı, planlandığı şekilde  başarıyla devam etmektedir."
 

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