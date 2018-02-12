TSK'dan bir Zeytin Dalı Harekatı açıklaması daha!

TSK'dan Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 31 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 143 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılardan birisi hariç hayati tehlikesi olan bulunmamaktadır."