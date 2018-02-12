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TSK'dan bir Zeytin Dalı Harekatı açıklaması daha!

12 Şubat 2018 Pazartesi - 15:08 | Son Güncelleme : 12 02 2018 - 15:18

TSK'dan Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı.


TSK'dan Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı.
 
Açıklamada, "Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 31 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 143 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılardan birisi hariç hayati tehlikesi olan bulunmamaktadır."
 
"Zeytin Dalı  Harekâtının"  başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 627 hedef imha edilmiştir. Harekât kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 1369 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. " denildi.

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