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TSK'dan Afrin açıklaması
29 Ocak 2018 Pazartesi - 10:28
| Son Güncelleme : 29 01 2018 - 10:38
TSK'dan yapılan açıklamaya göre Afrin'de 597 terörist etkisiz hale getirildi.
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TSK: Harekatın başladığı günden bugüne kadar 597 terörist etkisiz hale getirildi. Dün gece 25 uçakla terör örgütünün 44 hedefi imha edildi.
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