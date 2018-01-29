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TSK'dan Afrin açıklaması

29 Ocak 2018 Pazartesi - 10:28 | Son Güncelleme : 29 01 2018 - 10:38

TSK'dan yapılan açıklamaya göre Afrin'de 597 terörist etkisiz hale getirildi.


 
TSK: Harekatın başladığı günden bugüne  kadar 597 terörist etkisiz hale getirildi. Dün gece 25 uçakla  terör örgütünün 44 hedefi imha edildi.
 

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