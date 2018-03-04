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TSK'dan Afrin açıklaması!

04 Mart 2018 Pazar - 9:45 | Son Güncelleme : 04 03 2018 - 12:42

TSK yaptığı açıklamadan 2612 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Gelen son açıklamaya göre de TSK ve ÖSO, Afrin'in Hacı Halil köyü ve Şeyh Hadid beldesi teröristlerden temizledi.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Zeytin Dalı  Harekatının başlangıcından itibaren 2612 teröristin etkisiz hale getirildiği  bildirildi. 
 
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında  terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale  getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.
 
Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist  sayısı 2612 oldu.
 
Bir köy daha temizlendi
 
TSK ve ÖSO, Afrin'in Hacı Halil köyünü teröristlerden temizledi. 

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