TSK'dan Afrin açıklaması!

TSK yaptığı açıklamadan 2612 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Gelen son açıklamaya göre de TSK ve ÖSO, Afrin'in Hacı Halil köyü ve Şeyh Hadid beldesi teröristlerden temizledi.

