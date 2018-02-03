Afrin'de 5 askerimiz şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığı, Afrin'ın kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda 5 askerin şehit olduğunu bildirdi.
TSK: 5 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 03 Şubat 2018 tarihinde, Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan beş kahraman silah arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
SINIR KARAKOLUNA SALDIRI
Burseya Dağı eteğindeki Süngütepe Hudut Bölüğüne bağlı İlhami Hardal Piyade Hudut Karakolu’na tanksavar atışı ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırı saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Saldırıda Burseya Dağı'nın eteklerinde yer alan eski adı Saatli Karakolu olan binanın nöbet kulesi isabet aldı. 1 asker şehit olurken, 1'i ağır olmak üzere 5 asker yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirildi.
Hakkari'deki terör saldırısında yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Çukurca'nın Güven Dağı'ndaki askeri üs bölgesine 1 Şubat'ta sınırın Irak tarafından PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan 5 askerden biri, tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesinde şehit oldu.
Güven Dağı'ndaki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce 1 Şubat'ta güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda bir asker şehit olmuş, 5 asker yaralanmıştı.
Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
TSK HAVADAN VE KARADAN VURDU
TSK, 2 askerin şehit düştüğü, terör örgütünün işgali altındaki alanları havadan ve karadan vurdu.
Sınırda konuşlu Fırtına obüsü, çok namlulu roketatar ve tanklar, Kilis-Hatay hudut hattındaki Darmık Dağı bölgesinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefleri yoğun ateş altına aldı.
Bombalanan alanlardaki terör hedefleri tam isabetle vuruldu.
ACI HABER AİLEYE VERİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın Isparta'da yaşayan ailesine acı haber verildi.
Merkeze bağlı Batıkent Mahallesi'ndeki baba evine giden askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini baba Süleyman Hilmi Yılmaz ile diğer aile yakınlarına iletti.
Aile bireyleri göz yaşlarına hakim olmadı. Ali Yılmaz'ın şehit haberini alan yakınları da geldikleri evde taziye çadırı kurdu.
Evlere Türk bayrakları asıldı, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.
3 ŞEHİDİMİZİN NAAŞI GAZİANTEP'E GETİRİLDİ
Afrin'de yürütülen Zeytin dalı Harekatında şehit olan 3 askerin naaşı Gaziantep'te getirildi.
Afrin'de Zeytin Dalı Harekatına katılan askerlerin PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada, Süngütepe Hudut Bölüğüne bağlı İlhami Hardal Piyade Hudut Karakolu’na tanksavar atışı ile yapılan saldırıda 3 asker şehit oldu. Şehit edilen askerin naaşları, yapılacak otopsinin ardından cenaze aracı ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Şehitlerin cenazeleri otopsilerin ardından memleketlerine gönderilecek.