TSK'dan Afrin açıklaması: Şehit ve yaralılar var

Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyonlarda 3 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz de yaralandığı bildirildi. TSK'dan gelen bir diğer açıklamaya göre, Afrin'de gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 2 askerimiz şehit oldu. Operasyonda 11 terörist de etkisiz hale getirildi. TSK'dan yapılan bir diğer açıklamada, "operasyonlar esnasında 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi

TSK'dan yapılan açıklamada ''Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin'de devam eden operasyonlar esnasında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

15 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Söz konusu operasyonlarda PKK /KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz.'' ifadeleri yer aldı.

2 ASKER ŞEHİT OLDU

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlarda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, harekat kapsamında, Afrin'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı belirtildi.

Operasyonlarda, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 11 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

TSK'DAN SON AÇIKLAMA: 4 ASKER ŞEHİT OLDU

TSK'dan yapılan bir diğer açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 13 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." denildi.