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TSK bir köyü daha ele geçirdi

23 Şubat 2018 Cuma - 10:37 | Son Güncelleme : 23 02 2018 - 11:43

TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Bafler köyünü teröristlerden temizledi.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye  Ordusu (ÖSO), Afrin'in güneybatısındaki Bafler köyünü teröristlerden temizledi.   
 
TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Bafler  köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. 
 
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu  yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 72'si  köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait  üs olmak üzere 100 noktayı örgütten kurtardı. 
 
Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar  şöyle: 
 
"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy,  Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo,  Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz  Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı  iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı  Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal  Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri,  Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı ve Rahmanlı  köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde  Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve  Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye,  Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3  tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan  köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki  köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde  Burseya Dağı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş,  Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile  Cemiliyye köy altı yerleşimi."    
 

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TSK ÖSO Afrin
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