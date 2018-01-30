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Alkana köyü teröristlerden temizlendi

AA |  30 Ocak 2018 Salı - 21:07 | Son Güncelleme : 30 01 2018 - 21:18

Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in batısında bulunan Racu beldesine bağlı Alkana köyünü PYD/PKK'dan ele geçirdi.


TSK ve harekatı destekleyen ÖSO'nun, Racu belde merkezinin civarındaki  köylere sabah saatlerinde başlattığı operasyon sürüyor.
 
Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre çatışmaların ardından  bugün ele geçirilen  Süleyman Halil ve Sati Şaği'nin ardından akşam saatlerinde  Alkana köyü de PYD/PKK'dan arındırıldı.
 
Racu beldesinin çevresinde ele geçirilen köylerin ve stratejik  tepelerin ardından terör örgütünün belde üzerindeki etkisi kırıldı.
 
Böylece harekatın 11. gününde Afrin'in beş beldesinde 18'si köy, biri  köy altı yerleşim ve 5'i stratejik tepe olmak üzere 24 nokta örgütten kurtarılmış  oldu. 
 
TSK ve harekata destek veren ÖSO güçleri, harekatın önceki  aşamalarında, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar  ve Ursa köyleri ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Edamanli, Ali  Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil ve Sati Şaği köyleri,  915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak  köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de  Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirmişti.

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