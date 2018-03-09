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TSK Afrin'e yürüyor! Merkeze bağlı 4. köy alındı

AFRİN/ANKARA (AA) -  |  09 Mart 2018 Cuma - 17:20 | Son Güncelleme : 09 03 2018 - 20:24

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Kurt Farmez köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.


Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in  kuzeydoğusunda yer alan, ilçe merkezine bağlı Kurt Farmez köyünü terörden  arındırdı.
 
Gün içinde ilçe merkezine bağlı Şavarighat El Caviz ve Melkiye köyleri  ile Büyük Halobu köyü ve 17 Nisan Barajı da ele geçirilmişti.
 
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu  yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 125'i köy, 31'i  kritik nokta olmak üzere toplam 162 bölgeyi kontrol altına aldı.
 
YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe  merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu  zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri  muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel  oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

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