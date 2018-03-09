TSK Afrin'e yürüyor! Merkeze bağlı 4. köy alındı

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusunda yer alan, ilçe merkezine bağlı Kurt Farmez köyünü terörden arındırdı.

Gün içinde ilçe merkezine bağlı Şavarighat El Caviz ve Melkiye köyleri ile Büyük Halobu köyü ve 17 Nisan Barajı da ele geçirilmişti.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 125'i köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 162 bölgeyi kontrol altına aldı.