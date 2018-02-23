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TSK, Afrin'e silah ve mühimmat taşıyan terör örgütü konvoyunu vurdu

AA |  23 Şubat 2018 Cuma - 1:00 | Son Güncelleme : 23 02 2018 - 1:20

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin'e girmeye çalışan terör örgütünün 30-40 araçlık konvoyunu vurduğunu duyurdu.


Genelkurmay Başkanlığından, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ  terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristlerle silah ve  mühimmat taşıyan konvoyun, Afrin'in güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit  edildiği ve kentten 15 kilometre kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtalarıyla  vurulduğu bildirildi. 
 
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ  terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve  mühimmat taşıyan konvoyun, Afrin'in güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit  edildiği belirtildi.
 
Açıklamada, bu konvoyun şehirden 15 kilometre kadar uzakta olduğu  sırada kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu duyuruldu.
 
Ayrıca açıklamada, "Harekat sırasında yalnızca PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ  terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alınmış ve her zaman olduğu gibi  sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir."  ifadesine yer verildi.
 
Konvoyun vurulma anı paylaşıldı
 
Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin'e doğru  ilerleyen terör örgütü konvoyunu vurmasına ilişkin görüntüler sosyal paylaşım  sitesi Youtube üzerinden paylaşıldı.
 
Vurularak imha edilen konvoyun üzerinden kalkan duman bulutu kameraya  yansıdı.

 

 

 

 

 

 

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