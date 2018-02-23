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TSK’dan Youtube sansürü sonrası yeni açıklama

23 Şubat 2018 Cuma - 12:46 | Son Güncelleme : 23 02 2018 - 12:49

Genelkurmay Başkanlığı: "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristlerle silah ve mühimmat taşıyan konvoy, Afrin güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edildi ve şehirden 15 kilometre kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtalarıyla vuruldu. Harekat sırasında yalnızca PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alındı ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterildi. Genelkurmay Başkanlığının paylaştığı terör örgütü konvoyunun vurulmasına ilişkin görüntülerde, yanan aracın arka arkaya infilak etmesi, mühimmat yüklü olduğunu ortaya koydu


 
 
Genelkurmay Başkanlığından, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ  terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristlerle silah ve  mühimmat taşıyan konvoyun, Afrin'in güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit  edildiği ve kentten 15 kilometre kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtalarıyla  vurulduğu bildirildi. 
 
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ  terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve  mühimmat taşıyan konvoyun, Afrin'in güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit  edildiği belirtildi.
 
Açıklamada, bu konvoyun şehirden 15 kilometre kadar uzakta olduğu  sırada kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu duyuruldu.
 
Ayrıca açıklamada, "Harekat sırasında yalnızca PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ  terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alınmış ve her zaman olduğu gibi  sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir."  ifadesine yer verildi.
 
  
Konvoyun vurulma anı paylaşıldı
 
Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin'e doğru ilerleyen  terör örgütü konvoyunu vurmasına ilişkin görüntüler, sosyal medya aracılığıyla  paylaşıldı.
 
Vurularak imha edilen konvoyun üzerinden kalkan duman bulutu kameraya  yansıdı. Yanan aracın arka arkaya infilak etmesinin, mühimmat yüklü olduğunu  kanıtladığı belirtildi.

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