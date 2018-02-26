TSK, Afrin'de terör hedeflerini böyle vurdu

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Türk tankları, terör örgütü YGP hedeflerine 6 atış yapıyor.

HEDEFLER İMHA EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ( TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütü hedeflerine 6 adet tank atışı yapıldı. Hedefler, başarılı bir şeklide imha edildi.

TSK, daha önce de YPG/PKK-DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristlerle silah ve mühimmat taşıyan konvoyu, Afrin'in güneydoğusundan şehre yaklaşırken kara ateş destek vasıtalarıyla vurmuştu.