22 Şubat 2018 Perşembe
İSTANBUL 
13°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.970 -0.30 EURO 4,6740 0.26
USD 3,7990 0.19 ALTIN 161,780 0.17
CANLI BORSA
TÜMÜ

TSK açıkladı! Sayı her gün yükseliyor

22 Şubat 2018 Perşembe - 9:54 | Son Güncelleme : 22 02 2018 - 9:54

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1829 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.


ETİKETLER

Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı terörist
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.