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TSK açıkladı! Sayı her gün yükseliyor
22 Şubat 2018 Perşembe - 9:54
| Son Güncelleme : 22 02 2018 - 9:54
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1829 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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Türk Silahlı Kuvvetleri
Zeytin Dalı Harekatı
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