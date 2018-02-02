TSK'nın Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 14. gün. Dünkü operasyonda da stratejik noktaların ele geçirildiği duyuruldu. Büldül belde merkezi, Ali Kar Köyü gibi önemli noktalar teröristlerden temizlendi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'dan Zeytin Dalı Harektatı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 823 olduğu belirtildi.

TSK'nın açıklamasında şöyle denildi;

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekâtı" başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 6 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

"Zeytin Dalı Harekâtı" kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 12 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 823 olmuştur.

Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

AFRİN'DE ISI GÜDÜMLÜ HAVA SAVUNMA FÜZESİ ELE GEÇİRİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden SA-18 omuzdan atılan ısı güdümlü hava savunma füzesi ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 30-31 Ocak'ta terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerden ele geçirilen silah ve mühimmatlara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, SA-18 omuzdan atılan ısı güdümlü hava savunma füzesi, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 bixi makineli tüfek, 2 RPG 7 roketatar, 4 RPG 7 roketatar mühimmatı, keskin nişancı tüfeği, 3 tabanca, anti tank mayını, 2 el bombası, 3 dürbün, 2 el telsizi, 15 şarjör ile çok miktarda muhtelif çapta hafif silah mühimmatı ele geçirildi.