04 Şubat 2018 Pazar
İSTANBUL 
15°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.119 -0.78 EURO 4,7060 0.71
USD 3,7750 1.18 ALTIN 161,430 -0.32
CANLI BORSA
TÜMÜ

TSK: 935 terörist etkisiz hale getirildi

AA |  04 Şubat 2018 Pazar - 19:24 | Son Güncelleme : 04 02 2018 - 19:49

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 935'e yükseldiğini açıkladı.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili yeni bir açıklama geldi. Genelkurmay Başkanlığı, harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 935'e çıktığını duyurdu. İşte TSK'dan yapılan açıklama;
 
"Zeytin Dalı Harekâtı" kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 04 Şubat 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 935 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir." 
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.