Son dakika: 10.04 itibarıyla son sayı...

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01 Şubat 2018 Perşembe - 10:06 | Son Güncelleme : 01 02 2018 - 10:36

Son dakika haberi Afrin'den geldi. TSK Afrin'deki Zeytin Dalı operasyonunda 790 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Detaylar geliyor..


Son dakika: Anadolu Ajansı'nın 10.04'te duyurduğu haberde TSK'nın Zeytin Dalı operasyonunda 790 teröristi etkisiz hale getirdiği açıklandı. Ayrıca, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen hava harekatı  ile terör örgütlerine ait 18 hedef imha edilmiştir" denildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, TSK tarafından  hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin  kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensuplarını etkisiz  hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve  zulmünden kurtarmak için 20 Ocak saat 17.00'de Zeytin Dalı Harekatı'nın  başlatıldığı anımsatıldı.

 
Açıklamada, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan  hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik  kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru  müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı icra edildiği  belirtildi.
 
Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve onlara ait  barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığının  kaydedildiği açıklamada, sivil/masum kişiler ve çevrenin zarar görmemesi için her  türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği ifade edildi.
 
Hava Kuvvetlerince gerçekleştirilen harekatla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ  terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak  kullanılan 18  hedefin imha edildiğinin bildirildiği açıklamada, şu bilgiler  verildi:
 
"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre,  78 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Harekatın  başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 790 oldu. Hava  harekatı ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara harekatı planlandığı  şekilde başarıyla devam etmektedir."

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