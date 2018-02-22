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TSK 3 köyü daha aldı

22 Şubat 2018 Perşembe - 11:24 | Son Güncelleme : 22 02 2018 - 12:19

TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Tell Dilur ve Afrin'in kuzeyindeki Mikdad ve Ali Racu köyleri teröristlerden temizledi.


TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Tell Dilur ve Afrin'in kuzeyindeki Mikdad ve Ali Racu köylerini teröristlerden arındırdı. 
 
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu  yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 66'sı  köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait  üs olmak üzere 94 noktayı örgütten kurtardı.
 
Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar  şöyle:
 
"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy,  Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo,  Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz  Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı  iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı  Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal  Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri,  Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli ve Karababa köyleri, 687 .Tepe, 915.  Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta  Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü;  Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan,  Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, Mervane, Heygece, Tell Dilur  köyleri ve onlara hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri,  Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası;  Şeran beldesinde Burseya Dağı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel  Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi  Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi."  
 

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