TSK 3 köyü daha aldı

TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Tell Dilur ve Afrin'in kuzeyindeki Mikdad ve Ali Racu köylerini teröristlerden arındırdı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 66'sı köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 94 noktayı örgütten kurtardı.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle: