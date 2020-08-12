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TSE "Okulum Temiz" belgelerini vermeye başladı

AA |  12 Ağustos 2020 Çarşamba - 14:28 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 14:31

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından yeniden kapılarını açmaya hazırlanan okullara "Okulum Temiz" belgesi vermeye başladı. İlk belge, törenle Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları yetkililerine verildi.


TSE Başkanı Adem Şahin, "Okulum Temiz" belgesi takdimi dolayısıyla  Özel Ayşeabla Okullarında düzenlenen törende, belgenin eğitimin tüm tarafları  açısından bir güvence anlamı taşıdığını söyledi.
 
Kovid-19 salgını döneminde öğrencilerin uygun ortamda eğitimlerine  devam edebilmelerinin önemli olduğunu belirten Şahin, eylül ayında  üniversitelerle birlikte yaklaşık 25 milyona yakın öğrencinin okul ortamında  ağırlanacağını dile getirdi. Şahin, TSE olarak tedbirlerle ilgili çalışmalara  yoğunlaştıklarını, Özel Ayşeabla Okullarında yapılan çalışmanın alınan tedbirleri  görmek açısından da önem taşıdığını ifade etti.
 
"Sistemi dinamik şekilde izlemek ve güçlendirmek durumundayız"
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yapılan çalışmanın gerekliliklerini  yerine getiren kuruluşlara kontrollerin ardından belgelendirme  yapıldığına  işaret eden Şahin, şöyle konuştu:
"Velilerimiz, öğretmenlerimiz, çocuklarımızın evden çıkıp tekrar    dönünceye kadarki bütün aşamalarda eğer tedbirleri yerine getirmişlerse okula  böyle bir belge takdim ediyoruz. Dolayısıyla bu, eğitimin tüm tarafları açısından  bir güvence anlamındadır. Bu sistemi dinamik bir şekilde izlemek ve güçlendirmek  durumundayız. Belgeyi alan kuruluşlara da bunları gözlemek anlamında büyük görev  düşüyor."
 
Okulların hangi sistem ve yöntemle eğitim hayatına başlayacaklarına  ilişkin kararların yakın zamanda ortaya çıkacağına dikkati çeken Şahin, "Biz MEB  ile yaptığımız çalışma sonucunda Özel Ayşeabla Okullarına böyle bir belgeyi  vermekten büyük mutluluk duyduğumuzu ve örnek teşkil edecek bir çalışma  yaptığımızın bilinmesini arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.
 
"Öğretmenlerimizin ve velilerimizin içlerinin rahat olması lazım"
Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal da sağlığın ön  planda olduğu ve eğitimin yeniden başlamasına yaklaşıldığı bu tarihlerde belirli  kuralların gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.
 
Haberal, bugünkü Bilim Kurulu toplantısının gündeminde eğitimin  başlangıç tarihine ilişkin konuların da bulunduğunu belirterek, "Bu kararın  alınmasında ve devamında okullarımızın hazırlıklı olması gerekiyor. Özellikle  ilköğretimde çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve velilerimizin içlerinin rahat  olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.
 
TSE'nin hazırladığı uygulamanın hayata geçirilmesinin diğer okullar  için de önemli olduğunu vurgulayan Haberal, çalışmaların Başkent Üniversitesinde  de yürütüldüğünü dile getirdi.
 
Haberal, "Bu aşamada Yükseköğretim Kurulu bazı eğitimlerin uzaktan  devamı yönünde bir karar aldı. Geri kalanların üniversitelerde sürdürülmesi  bekleniyor. Biz de hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bu model aynı zamanda  yükseköğretim için de yol gösterici olacak." dedi.
 
"Öğrencilerin nasıl davranacaklarına ilişkin kılavuz hazırlandı"
Özel Ayşeabla Okulları Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Hilal Erdinç  de TSE ile MEB'in ortak projesi olan "Okulum Temiz" uygulamasına başvuran ve  belgeyi alan ilk okul olduklarını belirterek, tüm çalışmaların öğrencilerin daha  hijyenik, güvenli ve sağlıklı koşullarda eğitimlerini sürdürmeleri için  yapıldığını söyledi.
 
Erdinç, "Öğrencilerimizin okul kapısından girdikleri andan itibaren  nerede, nasıl davranacaklarını, hangi alanlarda ders yapacaklarını, nerede  oynayacaklarını, hangi sırada yer alacaklarını, öğretmenlerimizin alacağı  önlemleri ve tedbirleri prosedür ve standartlarla, kılavuz rehberliğinde  hazırladık." diye konuştu.
 
Konuşmaların ardından TSE Başkanı Şahin, Haberal ve Erdinç'e "Okulum  Temiz" belgesini takdim etti.
 
Okul derslikleri ve öğrencilerin kullanacağı alanlar basın  mensuplarına gösterilerek, alınan tedbirler ve uygulanacak kurallara ilişkin  bilgi verildi.
 

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